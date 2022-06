Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar: nomination des nouveaux dirigeants information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 15:45









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce qu'après l'approbation par l'assemblée des actionnaires de la mise en place d'une gouvernance duale, Holger Peters a été élu président du conseil de surveillance et le conseil a nommé Peter Gowers, président du directoire et group CEO.



Peter Gowers succède à Caroline Parot, qui a décidé de quitter le groupe pour poursuivre de nouveaux intérêts professionnels, à la suite du succès de l'OPA initiée par Green Mobility Holding, un consortium composé de Volkswagen, d'Attestor et de Pon Holdings.



Le conseil de surveillance a par ailleurs nommé Philip de Klerk au poste de directeur financier du groupe de services de mobilité. Ces deux nominations prennent effet immédiatement, afin de permettre une transition fluide.





