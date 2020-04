Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : Morgan Stanley International passe sous les 5% Cercle Finance • 03/04/2020 à 08:23









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley & Co International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 27 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Europcar Mobility Group et détenir individuellement 3,41% du capital et 3,40% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'un prêt d'actions au profit de Morgan Stanley Europe. Morgan Stanley Corp n'a franchi aucun seuil et détient, au 27 mars, par l'intermédiaire de ses filiales, 5,93% du capital et 5,91% des droits de vote d'Europcar Mobility.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -3.91%