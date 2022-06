Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar: Morgan Stanley est sorti du capital information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Europcar Mobility Group et ne plus détenir, par l'intermédiaire de ses filiales, aucune action de cette société de location de véhicules.



La banque d'affaires américaine précise que ce franchissement de seuils résulte de l'apport d'actions Europcar détenues par le déclarant dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par Green Mobility Holding.





Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris 0.00%