Europcar : Moody's a baissé sa note à B2

(CercleFinance.com) - Moody's a baissé la note du groupe Europcar à B2 contre B1. Le note d'Europcar est également placée sous revue pour une éventuelle dégradation supplémentaire. ' L'action de notation d'aujourd'hui sur EMG reflète la propagation rapide de la épidémie coronavirus dans de nombreuses régions et les principaux marchés de location de voitures, qui exercera une forte pression sur les résultats de l'EMG et sur son crédit ' a déclaré Eric Kang, analyste principal de Moody et analyste principal de EMG.

Valeurs associées EUROP M GRP Euronext Paris +3.85%