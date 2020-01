Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar Mobility : Moody's abaisse sa perspective à négative Cercle Finance • 22/01/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a annoncé hier soir l'abaissement à 'négative' de la perspective de la note 'B1' qu'elle attribue au loueur de voitures français Europcar Mobility Group. Moody's - qui avait placé le groupe sous surveillance en octobre dernier - explique sa décision par la perspective d'une faiblesse continue des ratios d'endettement d'Europcar à un horizon 12-18 mois, surtout en cas de prolongation de la situation de surcapacités du marché et de pressions sur les prix. L'agence déclare notamment s'attendre à ce que le ralentissement de l'économie européenne, cumulée aux effets du Brexit, pèsent tout particulièrement sur le segment d'affaires du marché. L'action Europcar Mobility perdait 2,1% mercredi sur Euronext Paris.

Valeurs associées EUROP M GRP Euronext Paris -4.35%