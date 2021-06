Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar Mobility : le conseil a reçu une proposition Cercle Finance • 24/06/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group a indiqué mercredi soir que son conseil d'administration a reçu récemment une marque d'intérêt concernant une éventuelle opération sur le capital de la société et qu'il a attentivement étudié cette proposition. Le conseil a néanmoins considéré que le prix proposé de 0,44 euro par action ne reflète pas la pleine valeur et le potentiel de création de valeur du groupe. Des discussions pourraient se tenir, que la société n'a pas l'intention de commenter, sauf obligation légale.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +12.93%