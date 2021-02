Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar Mobility : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 05/02/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce lancer une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut de 50,1 millions d'euros, prévue par le plan de sauvegarde financière accélérée dans le cadre des opérations de restructuration financière. L'opération donnera lieu à l'émission de 263.710.341 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 0,19 euro. Chaque actionnaire recevra le 10 février un DPS par action, 10 DPS donnant droit de souscrire à 17 actions nouvelles. La période de négociation des DPS se déroulera du 8 au 17 février (inclus) et la période de souscription aux actions nouvelles, du 10 au 19 février (inclus). Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 26 février.

Valeurs associées EUROP M GRP Euronext Paris +1.99%