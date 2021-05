Europcar Mobility Group réduit ses pertes au premier trimestre

(Crédits photo : Flickr - Martin Lewison)

(AOF) - Europcar Mobility Group a dévoilé jeudi soir ses résultats du premier trimestre 2021. Le spécialiste de la location de véhicules a accusé une perte nette de 76,7 millions d'euros sur la période, contre une perte nette de 105 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le Corporate Ebitda ajusté (IFRS 16) ressort à -44,4 millions d'euros, contre -64,1 millions d'euros lors du premier trimestre 2020. Quant au chiffre d'affaires, il a chuté de 36,1% pour s'établir à 355,7 millions d'euros.

"Sur le premier trimestre 2021, l'environnement des Voyages & des Loisirs est resté globalement difficile en Europe; les mesures de confinement, les restrictions de déplacements et les contraintes sanitaires strictes étant toujours en place ", a commenté Caroline Parot, le directrice générale du groupe.

Ceci étant, le groupe a constaté une forte résilience sur les marchés domestiques et sur le segment Vans & Trucks. De plus, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande ont montré des signes encourageants de reprise.

" Dans le cadre de son adaptation des coûts pour atténuer l'impact de la crise sanitaire, le groupe a continué à faire preuve d'une stricte discipline, ce qui lui a permis d'abaisser à nouveau son point mort et de continuer à optimiser sa trésorerie ", a ajouté Caroline Parot.

Compte tenu de l'incertitude actuelle liée à la crise du Covid, Europcar n'est pas en mesure de donner des perspectives chiffrées pour 2021. Le groupe adopte une " vision prudente " pour le reste de l'année, mais anticipe une croissance de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice. Enfin, la consommation de trésorerie devrait être inférieure à celle de 2020.