EUROPCAR MOBILITY GROUP: partenariat stratégique avec Free2Move

(AOF) - Europcar Mobility Group a annoncé mardi soir une accélération significative du déploiement de son programme « Véhicules Connectés », ainsi que le renforcement de l'architecture technologique de ce dernier. Après Telefonica et Geotab en octobre 2020, Free2Move rejoint le programme, en offrant un accès simplifié aux données des véhicules de marque Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS - et bientôt à celles des autres marques du groupe Stellantis.

Dans le cadre de ce partenariat international, Free2Move fournira à Europcar Mobility Group un accès direct et simplifié à des données télémétriques telles que la géolocalisation du véhicule, son niveau de carburant et son kilométrage, ainsi que des " alertes maintenance ", dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.

" L'analyse et le traitement de ces données, stratégiques pour le programme 'Véhicules Connectés' d'Europcar Mobility Group, permettront d'améliorer et d'enrichir l'expérience client proposée, ainsi que de fluidifier et d'optimiser des process internes tels que la gestion et l'inventaire de la flotte, la maintenance des véhicules, etc ", a indiqué Europcar.