Europcar Mobility Group : Moody's relève sa note

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé mardi avoir relevé de 'Caa2' à 'Caa1' sa note de crédit sur Europcar Mobility Group, avec une perspective qui demeure 'positive'. Dans son communiqué, l'agence de notation justifie ce relèvement du 'corporate family rating' (CFR, note qui porte sur l'ensemble du groupe) par la perspective de performances meilleures que prévu en 2021 suite à la mise en oeuvre du plan de restructuration de la dette. Moody's dit ainsi prévoir un résultat opérationnel (Ebitda) de l'ordre de 100 millions d'euros cette année, alors qu'il n'envisageait jusqu'ici qu'un résultat annuel 'légèrement positif'. Une amélioration que l'agence étaye aussi par un redressement des volumes d'activité suite à un exercice 2020 marqué par d'importantes restrictions à la circulation. A 15h50, l'action Europcar était globalement stable, tandis que le SBF 120 progressait de 1,3%. A noter que le consortium mené par Volkswagen a déposé hier son offre publique d'achat en numéraire sur le groupe, au prix de 0,50 euro par action, un montant qui pourrait être augmenté d'un complément de 0,01 euro par action si le seuil de mise oeuvre du retrait obligatoire de 90% devait être atteint.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +0.04%