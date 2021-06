Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar Mobility Group : la spéculation retombe à peine Cercle Finance • 24/06/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - La cotation de l'action Europcar Mobility Group a repris en hausse jeudi matin à la Bourse de Paris après le rejet d'une offre de 2,2 milliards d'euros sur le capital de la société. Le conseil du loueur de véhicules a annoncé hier soir avoir rejeté une offre de rachat libellée à 0,44 euro par action, sans révéler toutefois l'identité de l'acquéreur potentiel qui, selon des sources de marchés concordantes, serait le géant allemand Volkswagen. Après avoir étudié 'attentivement' cette proposition, le conseil a estimé que l'offre ne reflétait pas la 'pleine valeur' et le 'potentiel de création de valeur' du groupe, est-il indiqué dans son communiqué. Europcar reconnaît cependant que des 'discussions pourraient se tenir', ce qui entretenait l'intérêt spéculatif autour de la valeur, dont le cours de Bourse avait bondi de 9,5% hier. Pour mémoire, Eurazeo avait racheté le loueur de voitures à Volkswagen en 2006 pour 3,3 milliards d'euros. La société est désormais sous contrôle de plusieurs fonds anglo-saxons.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +13.72%