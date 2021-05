EUROPCAR MOBILITY GROUP : changement au sein du Comité Exécutif

(AOF) - Après 10 ans au sein d'Europcar Mobility Group, Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint du groupe, quittera l'entreprise à la fin du mois d'août, pour relever un nouveau défi professionnel. En conséquence, il quittera son poste de Directeur Général Adjoint en charge des Service Lines, de la BU Vans & Trucks, de l'e-commerce, des ventes, de la gestion des marques, de l'engagement client et du développement des partenaires internationaux.

Après les premières livraisons du nouveau plan de transformation du groupe ("Connect"), Europcar se dit désormais " prêt à profiter pleinement de la reprise du marché qui est imminente ".

Dans cette perspective, Fabrizio Ruggiero et ses équipes vont, au cours des prochains mois, se concentrer sur la bonne exécution des plans du groupe pour la saison d'été.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.