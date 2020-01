Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar Mobility : forte progression d'Ubeeqo en décembre Cercle Finance • 09/01/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group indique qu'Ubeeqo a enregistré, à Paris en décembre, une hausse de près de 60% du nombre de réservations par rapport au mois précédent et une augmentation de près de 70% du nombre de nouveaux utilisateurs par rapport à la moyenne mensuelle. Dans les autres villes européennes où cette filiale d'autopartage opère, 'la marque a également bénéficié d'une excellente dynamique commerciale, et, comme à Paris, les performances réalisées à Londres et Barcelone notamment, ont atteint des niveaux historiques'. Le groupe de services de mobilité ajoute que le nombre de clients actifs de la marque a globalement augmenté de 53% sur la fin de l'année (avec une hausse de 60% des nouvelles inscriptions), 'preuve de la pertinence de son modèle en boucle fermée'.

Valeurs associées EUROP M GRP Euronext Paris 0.00%