Europcar Mobility : des pertes en 2020

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group affiche une perte nette de -645 millions d'euros en 2020, contre un bénéfice de +30 millions l'année précédente, avec un EBITDA Corporate ajusté de -172 millions (par rapport à +389 millions en 2019). A données publiées, le chiffre d'affaires total du groupe de services de mobilité a diminué de 42% pour s'établir à 1,76 milliard d'euros et de 45% à périmètre et taux de change constants (sur une base proforma), en raison de la pandémie de Covid-19. Malgré une vision prudente sur le premier semestre 2021 compte tenu d'une visibilité encore limitée, le groupe 'anticipe une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021, reposant sur les activités clés' : Vans & Trucks, clientèle professionnelle et 'proximité'.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris 0.00%