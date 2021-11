Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : les perspectives 2021 revues à la hausse information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group a relevé mardi sa prévision de résultat au titre de l'exercice 2021, invoquant un environnement de prix 'positif' sur le court terme. Le spécialiste de la location de véhicules vise désormais un Ebitda 'corporate' supérieur à 170 millions d'euros cette année, et non plus 'supérieur à 150 millions d'euros' comme indiqué au mois d'octobre. A titre de comparaison, le groupe avait essuyé une perte opérationnelle de 276 millions d'euros en 2020 et dégagé un Ebitda positif de 278 millions en 2019. Dans son communiqué, Europcar dit bénéficier des effets combinés du rebond de la demande de ses clients après les confinements et d'un niveau de flotte contraint, lié à la pénurie de semi-conducteurs. Après un un mois d'octobre 'supérieur aux attentes', le groupe s'attend à une tendance d'activité robuste, qui devrait selon lui se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Concernant son endettement, Europcar anticipe désormais une nouvelle fourchette allant de 230 à 280 millions d'euros en fin d'exercice, contre un précédent objectif compris entre 250 et 300 millions d'euros. Le titre réagissait peu à ces nouveaux objectifs ce matin à la Bourse de Paris, affichant une hausse de l'ordre de 0,6% dans les premiers échanges à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice SBF 120.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +0.35%