Europcar : le titre gagne 7% après le soutien des créanciers

(CercleFinance.com) - Le titre Europcar Mobility Group gagne 7% après avoir annoncé avoir obtenu, le 18 décembre 2020, un large soutien de la part de ses créanciers financiers affectés par la restructuration.

A la suite de la conclusion de l'Accord de Lock-up et de son avenant, tout porteur d'Obligations Senior 2024 et d'Obligations Senior 2026 s'est vu offrir la possibilité d'adhérer à l'accord de lock-up et de choisir de soit souscrire à certains instruments et/ou émissions de nouvelles liquidités et de refinancement, soit s'engager à garantir, dans les mêmes proportions, tout montant restant (pour lequel aucun engagement de souscription n'aurait été reçu) au titre de l'ensemble instruments et/ou émissions de nouvelles liquidités et de refinancement.

' Au 18 décembre 2020, soit la date de clôture de la Période d'Engagement de Garantie, des porteurs d'Obligations Senior représentant 81,60% du montant en principal des Obligations Senior, et des créanciers représentant 100 % du montant en principal de la Facilité Crédit Suisse, ont adhéré à l'Accord de Lock-up et soutiennent l'Accord de Principe (tels que ces termes sont définis dans le Communiqué de Presse Initial), fixant les termes et conditions de la restructuration financière du Groupe ' indique la direction.

' Ce soutien facilitera la mise en oeuvre de l'Accord de Principe dans le cadre de la procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA) ouverte le 14 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Paris ' rajoute le groupe.