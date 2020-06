Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : l'AG a approuvé l'ensemble des résolutions Cercle Finance • 15/06/2020 à 07:57









(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Europcar Mobility Group s'est tenue le 12 juin 2020. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, cette Assemblée Générale s'est déroulée exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis-clos. Au-delà de ces présentations, l'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des trente-cinq résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la nomination de Madame Martine Gerow et Madame Sophie Flak en qualité de membres du Conseil de surveillance.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -2.28%