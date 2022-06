Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar: Green Mobility détient plus de 2/3 du capital information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - La société anonyme de droit luxembourgeois Green Mobility a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 juin 2022, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la société Europcar Mobility Group et détenir 4 382 557 662 actions Europcar Mobility Group représentant autant de droits de vote, soit 87,38% du capital et 87,36% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions Europcar Mobility Group dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par la société Green Mobility Holding S.A.





