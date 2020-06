Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : fuse à la hausse vers 2,07E, objectif 2,288E. Cercle Finance • 05/06/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Europcar fuse à la hausse vers 2,07E (niveau d'ouverture après le 'gap' de 12 mars (ouvert sur 2,288E) et en termine sur un gain de +17,5E à 2,056E. Le prochain objectif n'est autre que le comblement du 'gap' évoqué ci-dessus).

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +17.49%