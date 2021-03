Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : franchises ouvertes dans de nouveaux marchés Cercle Finance • 24/03/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Préparant le redémarrage du marché du voyage et des loisirs, Europcar Mobility Group annonce proposer désormais ses services et ses marques dans cinq nouvelles destinations, à savoir l'Albanie, Chypre, Malte, la Russie et St Martin. Sur la même période, le groupe de location de véhicules indique avoir renouvelé sa présence dans sept pays à travers sa marque Europcar (Biélorussie, Bolivie, Jamaïque, Malte, Monténégro, Paraguay et Serbie). Il a aussi finalisé son nouveau contrat de franchise avec Kinsen Hellas en Grèce à travers sa marque Europcar, contrat qui prendra effet le 1er octobre 2021 et permettra à leurs clients de bénéficier d'un service de qualité constante sur le marché grec.

