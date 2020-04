Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : finalise une 2e tranche du plan de préservation Cercle Finance • 28/04/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan de préservation de ses liquidités annoncé le 23 mars, le groupe Europcar Mobility annonce ce mardi la finalisation de la deuxième tranche de ce programme garanti par l'État espagnol. Cette tranche comprend de nouvelles lignes d'une maturité de 3 ans pour un montant global de 31,25 millions d'euros pour ses deux filiales opérationnelles en Espagne. 'Ces lignes consolident la liquidité du Groupe, pour lui permettre de répondre à ses besoins de financements de véhicules et à ses besoins corporate liés aux impacts de la pandémie de COVID-19', explique le groupe.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +9.14%