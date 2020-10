Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar-Feu vert des porteurs d'obligations senior pour la restructuration financière Reuters • 14/10/2020 à 07:31









PARIS, 14 octobre (Reuters) - En pleine restructuration financière, Europcar Mobility EUCAR.PA a annoncé mercredi avoir obtenu l'accord de la majorité de ses porteurs d'obligations senior et senior garanties, ce qui va lui permettre de demander la nomination d'un mandataire ad hoc dès que possible sans que cette procédure ne soit assimilée à un défaut. Début septembre, le spécialiste de la location de voitures, touché de plein fouet par la crise du coronavirus, avait annoncé son intention d'engager des discusssions avec ses créanciers en vue d'une restructuration financière. L'objectif du groupe est de parvenir à une structure capitalistique soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d'affaires, avec un endettement réduit et un niveau de liquidité approprié, avait-il alors déclaré. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

