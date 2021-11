Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : feu vert de l'AMF au projet d'OPA information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Europcar Mobility Group, déposé par Bank of America Europe DAC (succursale en France) et BNP Paribas, agissant pour le compte de Green Mobility Holding. Green Mobility Holding s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,50 euro la totalité des actions existantes, à l'exception des actions auto-détenues, soit au total 5.007.087.758 actions représentant 99,83% du capital d'Europcar. Dans l'hypothèse où l'initiateur détiendrait plus de 90% du capital et des droits de vote à l'issue de l'offre ou, le cas échéant, de l'offre réouverte, lui permettant de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, un complément de prix de 0,01 euro par action sera versé.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -0.35%