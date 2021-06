Europcar fait son retour au sein du SBF 120

(Crédits photo : Flickr - Martin Lewison )

(AOF) - Europcar fait son grand retour ce lundi au sein de l'indice SBF 120, qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Telle est la décision prise par le Conseil Scientifique des indices d'Euronext. Un an auparavant, le spécialiste de la location de véhicules était sorti de cet indice phare, après avoir été particulièrement malmené par la crise du Covid-19. En 2020, Europcar a ainsi accusé une perte nette de 644,8 millions d'euros et subi une chute de 45% de son chiffre d'affaires à 1,76 milliard d'euros.

En Bourse, le titre qui évoluait encore à plus de 4 euros en février 2020 vaut actuellement moins de 40 cents.

Pour survivre, le groupe a dû passer par une lourde restructuration financière, finalisée il y a quelques mois, qui a permis de convertir plus d'un milliard d'euros de dettes en capital et d'injecter 250 millions d'euros de fonds propres.

Cela a permis de mécaniquement booster la capitalisation du groupe, qui atteint aujourd'hui près de 2 milliards d'euros, permettant ainsi de respecter les critères d'éligibilité du SBF 120.

" La réintégration d'Europcar Mobility Group dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 est une étape importante pour notre groupe et reconnaît le fait que nous sommes clairement "de retour dans le jeu", en bonne position pour profiter pleinement de la reprise progressive du marché du voyage et des loisirs ", a commenté Caroline Parot, le directrice générale.

" Dans cette perspective, nos équipes sont pleinement mobilisées pour l'été 2021, afin de répondre à la demande et aux attentes de clients plus que jamais désireux de voyager ", a ajouté la dirigeante.

Début mai, Europcar anticipait une croissance de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021, en précisant que la consommation de trésorerie devrait être inférieure à celle de 2020. Des perspectives chiffrées pourraient être communiquées fin juillet lors de la présentation des résultats semestriels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.