Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : extension de partenariats en Inde et en Chine Cercle Finance • 04/03/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce l'extension de ses alliances stratégiques avec ECO Rent a Car en Inde et Shouqi Car Rental en Chine pour sa marque Europcar, deux partenariats que le groupe français a noués respectivement en 2018 et 2017. 'Le groupe se prépare au rebond du marché, renouvelant ces deux partenariats solides qui permettront à la marque Europcar de bénéficier de l'afflux massif de touristes indiens et chinois dans le monde dans les années à venir', explique-t-il. ECO Rent a Car offre un parc de plus de 5000 véhicules toutes catégories confondues et ses services sont répartis dans plus de 45 villes en Inde. Shouqi Car Rental dispose d'une flotte de plus de 70000 véhicules avec son réseau de 79 stations à travers la Chine.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -0.08%