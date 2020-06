EUROPCAR et BUREAU VERITAS s'unissent dans l'hygiène

(AOF) - Europcar Mobility Group et Bureau Veritas ont signé un partenariat qui s'applique à l'intégralité du réseau d'agences d'Europcar Mobility Group. Son objectif est de veiller à ce que les mesures d'hygiène et de sécurité qui y sont appliquées (agences et véhicules) suivent les recommandations des autorités de santé, ainsi que les meilleurs protocoles en termes de nettoyage et de désinfection.

Le partenariat couvre 14 pays et repose sur deux axes principaux. Primo : évaluer les process et pratiques d'Europcar Mobility Group en matière d'hygiène et de sécurité pour clients et collaborateurs, au prisme des réglementations locales et des recommandations du monde scientifique.

Secondo : accompagner le réseau d'Europcar Mobility Group dans la mise en œuvre de protocoles sanitaires de référence.