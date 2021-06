Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : entrée dans le SBF 120 le 21 juin Cercle Finance • 11/06/2021 à 10:33









(CercleFinance.com) - Suite à l'examen trimestriel pour les indices de la famille CAC, Euronext fait part de son entrée dans les indices CAC Next 20 et CAC Large 60, au détriment du réassureur Scor, changement qui entrera en vigueur à partir du lundi 21 juin 2021. A la même date, le titre du groupe de location de véhicules Europcar Mobility intègrera les indices SBF 120 et CAC Mid 60, y remplaçant son pair ALD qui rejoindra alors le CAC Small. Aucun changement n'est apporté à la composition du CAC 40.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -0.10%