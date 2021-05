Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : des changements au sein de son Conseil Cercle Finance • 31/05/2021 à 18:15









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce des changements au sein de son Conseil d'Administration. Virginie Fauvel a présenté au Président du Conseil d'Administration sa démission de son poste d'Administrateur. Le Conseil d'Administration annonce l'arrivée de Sylvie Veilleux, qui rejoindra le Conseil au début du mois de juin. ' Sylvie Veilleux apporte des années d'expérience et de leadership dans de grandes entreprises de la Tech, ce qui sera d'une aide précieuse dans le cadre de la mise en oeuvre du pilier Tech du plan de transformation ' Connect ' du Groupe ' indique la direction.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +1.37%