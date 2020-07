Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar creuse ses pertes au T2, étudie toutes les options Reuters • 28/07/2020 à 18:45









(Actualisé avec présidente du directoire) PARIS, 28 juillet (Reuters) - Europcar EUCAR.PA a déclaré mardi étudier toutes les options concernant sa structure de capital et de liquidités après avoir creusé ses pertes au deuxième trimestre face au plongeon des locations de voitures provoqué par les mesures de confinement. Des sources ont dit lundi à Reuters que la société d'investissement Eurazeo EURA.PA , premier actionnaire d'Europcar, avait demandé aux candidats intéressés par un rachat du groupe français de soumettre une offre définitive en septembre. Au deuxième trimestre, Europcar a accusé une perte nette de 181 millions d'euros, à comparer à une perte de 2 millions lors de la période correspondante l'année précédente, sous l'effet d'un plongeon de 68,5% de son chiffre d'affaires à 258 millions. Si l'activité a commencé à reprendre lentement depuis juin avec la levée des mesures de confinement destinées à enrayer l'épidémie de coronavirus, les touristes américains et asiatiques continuent de faire défaut tandis que les touristes européens privilégient des destinations locales. La crainte d'une reprise de l'épidémie, qui a conduit par exemple la Grande-Bretagne à imposer une quarantaine pour les voyageurs en provenance d'Espagne, pourrait en outre créer de nouveaux freins au redressement des locations. Europcar est "prudent" concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre et anticipe un résultat d'exploitation faiblement positif pour la deuxième partie de l'année. Pour faire face à ce choc sans précédent sur son activité, Europcar a porté son objectif de réductions de coûts à 890 millions d'euros d'ici la fin de l'année contre 850 millions précédemment. La société, dont l'endettement a grimpé à 1,25 milliard d'euros, étudie en outre toutes les alternatives concernant sa structure de capital et ses liquidités, a déclaré à des journalistes la présidente du directoire Caroline Parot, qui n'a pas souhaité communiquer davantage sur les discussions en cours. Selon les sources, Volkswagen VOWG_p.DE a manifesté son intérêt pour l'entreprise cotée à Paris mais n'a pas encore soumis d'offre ferme. S'il ne trouve pas d'acquéreur, Europcar devrait ouvrir des discussions avec ses créanciers sur une restructuration de sa dette, a-t-on dit de mêmes sources. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

