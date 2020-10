Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : consultations des porteurs obligataires prolongées Cercle Finance • 08/10/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce la prolongation des consultations des porteurs d'obligations senior et d'obligations senior garanties EC Finance plc, pour obtenir d'eux leur accord sollicité le 30 septembre. Pour rappel, ces consultations visent à permettre au groupe de modifier la documentation afin de lui donner la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur sans que cette démarche constitue un défaut ou un cas de défaut. A ce jour, le groupe de services de mobilité indique avoir obtenu l'accord de la majorité requise des prêteurs parties au RCF et aux prêts garantis par l'Etat d'Europcar International et Europcar Participations.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +2.79%