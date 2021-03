Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : Centerbridge Partners dépasse les 5% Cercle Finance • 05/03/2021 à 15:38









(CercleFinance.com) - Centerbridge Partners, agissant pour le compte de fonds, a déclaré avoir dépassé, le 26 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Europcar Mobility Group et détenir 6,93% du capital et des droits de vote, suite à la souscription à une augmentation de capital.

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +0.90%