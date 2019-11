EUROPCAR bondit en Bourse, plusieurs fonds d'investissement seraient intéressés par le dossier

(AOF) - Europcar Mobility Group décolle de 8,99 % à 4,06 euros sur la place de Paris. Selon Bloomberg, plusieurs fonds d'investissements, dont Apollo Global Management, seraient intéressés par le dossier. Le timing serait bon puisque l'action du spécialiste de la location de véhicules a perdu près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année et qu'Eurazeo envisage de se désengager du groupe duquel il détient près de 30 %.

