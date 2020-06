Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar : bondit de +30% jusque vers 2,64E Cercle Finance • 08/06/2020 à 18:52









(CercleFinance.com) - Europcar fuse à la hausse vers 2,64E et 'saute par dessus le 'gap' ouvert sur 2,288E. Le prochain objectif n'est autre que le retracement de l'ex-plancher des 2,965/2,98E des 24 et 25 octobre dernier.

