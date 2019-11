EUROPCAR acquiert l'américain Fox Rent A Car

Europcar Mobility Group anticipe que l'impact de cette transaction soit neutre sur le bénéfice par action en 2020 et relutif dès 2021.

La capacité du groupe sera significativement renforcée à l'échelle mondiale, grâce à la solide présence terrain de Fox Rent A Car dans 15 des 25 aéroports américains clés. L'intégration de Fox Rent A Car permettra également d'augmenter l'attractivité et la compétitivité des services d'Europcar Mobility Group auprès des comptes clés B2B internationaux.

(AOF) - Europcar Mobility Group a finalisé l'acquisition de Fox Rent A Car, l'un des plus importants acteurs indépendants de la location de véhicules aux États-Unis. Cette acquisition stratégique, qui sera la dernière du programme de M&A "transformationnel" du groupe débuté il y a 3 ans, marque une étape clé dans la mise en œuvre de SHIFT 2023, sa feuille de route visant à atteindre 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 15 millions de clients actifs à horizon 2023.

