EuropaCorp : visa de l'AMF pour une levée de fonds

(CercleFinance.com) - EuropaCorp annonce que l'AMF a approuvé le 14 avril le prospectus portant sur deux augmentations de capital avec suppression du DPS des actionnaires, réservées aux fonds Vine et Falcon, ses principaux créanciers, pour un montant total de 192,5 millions d'euros. Cette opération sera présentée pour approbation à une assemblée générale mixte d'EuropaCorp dont la tenue est prévue le 28 avril prochain. En raison de la crise due à l'épidémie de Covid-19, elle aura lieu à huis clos.

Valeurs associées EUROPACORP Euronext Paris -5.01%