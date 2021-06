Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EuropaCorp : retour aux bénéfices, le titre monte Cercle Finance • 25/06/2021 à 11:38









(CercleFinance.com) - EuropaCorp a annoncé jeudi soir avoir renoué avec les bénéfices sur son exercice clos fin mars en dépit d'une chute de 28% de son chiffre d'affaires due à sa restructuration financière et à l'épidémie de Covid-19. Au cours de l'exercice écoulé, le studio de cinéma a vu son chiffre d'affaires baisser à 41,5 millions d'euros, contre 69,8 millions au cours de l'exercice précédent. Un repli que le groupe de Luc Besson explique par l'absence de nouveaux films - motivée par la procédure de sauvegarde actuelle - et par la pandémie de coronavirus, qui a perturbé ses productions. C'est donc l'exploitation de son catalogue qui a constitué l'essentiel de ses revenus sur la période. Au niveau du compte de résultat, le groupe affiche un bénéfice opérationnel de 3,7 millions d'euros, contre une perte de 59,1 millions d'euros au cours de l'exercice précédent, lequel avait été impacté par des éléments exceptionnels liés à la restructuration financière. Dans son communiqué, EuropaCorp assure ne connaître aucune tension de trésorerie à court terme et ajoute disposer de plusieurs projets de films prêts à être mis en production. A 11h30, le titre progressait de près de 5%, mais cumule toujours des pertes de 13% depuis le début de l'année.

Valeurs associées EUROPACORP Euronext Paris +19.31%