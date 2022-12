EuropaCorp: retour aux bénéfices, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 14:29

(CercleFinance.com) - EuropaCorp a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices sur son premier semestre clos au 30 septembre, ce qui permettait à son titre d'avancer de plus de 2% aujourd'hui à la Bourse de Paris.



En dépit d'un chiffre d'affaires de 13,2 millions d'euros, en baisse de 24% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, le résultat opérationnel ressort à l'équilibre, notamment grâce à la baisse de ses frais généraux.



Du fait d'un résultat financier semestriel positif de +0,3 million d'euros dû à des gains de change significatifs liés à la remontée du dollar, le résultat semestriel net part du groupe est positif à 0,6 million d'euros, contre une perte de 1,9 million d'euros un an plus tôt.



Au 30 septembre, la dette nette s'élevait à 21,7 millions d'euros contre 26,4 millions d'euros du fait des cash-flows générés par le catalogue et de la bonne maîtrise des coûts.



La trésorerie ne diminue que de 6,3 millions d'euros pour s'établir à 54,3 millions d'euros au 30 septembre.



S'agissant de ses perspectives, le producteur et distributeur de cinéma et de séries TV dit placer beaucoup d'espoirs dans le film 'DogMan' de Luc Besson, qui sortira dans les salles françaises le 19 prochain.



La société indique avoir aussi signé un accord de coproduction pour l'adaptation en série de l'un de ses plus grands succès, le film 'Lucy', avec la société de production Village Roadshow basée à Los Angeles.