EuropaCorp: résultat net positif en 2023-24

(CercleFinance.com) - EuropaCorp publie un résultat net positif de 0,9 million d'euros au titre de son exercice 2023-24, 'grâce à l'activité soutenue de son catalogue, la relance de ses productions et la maitrise continue des frais généraux, toujours orientés à la baisse'.



Le chiffre d'affaires annuel a reculé de 6% à 35,3 millions d'euros, du fait notamment de ventes internationales moins importantes qu'au cours de l'exercice précédent (sur les livraisons de films frais à l'étranger et les royautés reçues des studios américains).



'Concernant le line-up à venir, un film en langue anglaise sortira en salle au troisième trimestre 2024, et deux autres sont actuellement en tournage', ajoute le producteur et distributeur d'oeuvres cinématographiques.





Valeurs associées EUROPACORP 0,35 EUR Euronext Paris +3,86%