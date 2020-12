Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EuropaCorp : profit technique au 1er semestre Cercle Finance • 31/12/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - EuropaCorp publie un résultat net part du groupe en profit de 123,5 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21 (clos fin septembre), contre une perte de 22,7 millions sur la même période de l'exercice précédent. Cette amélioration s'explique principalement par 134,9 millions d'euros de profit 'technique' lié aux deux augmentations de capital consécutives de la restructuration de la dette de juillet 2020. Il s'agit en fait de l'application de la norme IFRIC 19. Le groupe de cinéma et d'audiovisuel a amélioré son taux de marge opérationnelle de neuf points à 41%, pour un chiffre d'affaires de 26,2 millions d'euros, en baisse de 36% avec l'absence de sorties en salles et des revenus du catalogue moins importants.

Valeurs associées EUROPACORP Euronext Paris +3.70%