EuropaCorp : perte nette au 1er semestre

(CercleFinance.com) - EuropaCorp publie un résultat net déficitaire de 22,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, grevé par des charges non-récurrentes relatives à la restructuration et un résultat financier négatif. La marge opérationnelle du groupe audiovisuel ressort néanmoins positive de 13,2 millions d'euros, en progression de 40%, avec notamment la poursuite de la réduction des frais généraux (-29%), tandis que son chiffre d'affaires est presque divisé par deux à 40,7 millions. EuropaCorp procédera, en temps utiles, à une information du marché sur l'issue des discussions et la procédure de sauvegarde en cours. Compte tenu, notamment, de la perte constatée sur le premier semestre, il connaîtra un exercice 2019-20 déficitaire.

Valeurs associées EUROPACORP Euronext Paris -0.66%