EUROPACORP pénalisé par sa restructuration financière et le manque de production

(AOF) - Le groupe Europacorp a révélé un chiffre d'affaires annuel, au 31 mars 2021, de 41,5 millions d'euros, soit un repli de 41% par rapport à l'exercice précédent. La société cinématographique explique cette chute essentiellement par "l'absence de nouveaux films durant la restructuration financière finalisée en juillet 2020 et par l'épidémie de Covid-19 qui a ralenti la reprise des productions". Elle affirme toutefois ne pas avoir été affectée par la fermeture des salles. L'essentiel des revenus est ainsi tiré de l'exploitation du catalogue.

L'activité Ventes Internationales représente 12,1 millions d'euros, contre 14,8 millions un an plus tôt, alors que la Distribution Salles a quasiment disparu: 0,6 millions d'euros sur l'exercice passé, contre 8,7 millions pour le précédent.

L'activité Vidéo & VOD France et Etats-Unis s'établit à 1,3 million d'euros, après 4,9 millions en 2019-2020, et les ventes Télévision & SVOD dans ces mêmes régions ont chuté de 30,4% à 19 millions d'euros. Enfin, le poste Series TV et Aures (post-production, licencing...) ont enregistré une activité de 5,6 millions (-6,7%) et 2,8 millions d'euros (-60%) respectivement.

Concernant ses perspectives, Europacorp ne communique pas d'objectifs financiers, mais déclare vouloir lancer deux films en langue anglaise et un film en langue française par an, ainsi que des séries télévisées en langue anglaise "à fort potentiel international". La société de production reste cependant prudente, le covid-19 ayant "sensiblement compliqué l'organisation de la mise en production, surtout pour les films en langue anglaise à dimension internationale".

