Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EuropaCorp: nouveau directeur général début mars information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - EuropaCorp annonce que son conseil d'administration, sur recommandation du comité des rémunérations et nominations, a procédé à la nomination de Jean-Marc Lacarrère comme nouveau directeur général, à compter du 1er mars prochain.



Jean-Marc Lacarrère a notamment été directeur des nouveaux formats et contenus chez Vivendi Content et a fondé la société de production Harvest Mood Films en 2020. Luc Besson, DG par intérim depuis le 14 décembre 2023, conservera la présidence du conseil.



Le conseil d'administration a également décidé à l'unanimité de la nomination de Jacques-Henri Eyraud comme administrateur. Ce mandat sera à confirmer et renouveler au cours de la prochaine AG d'EuropaCorp en septembre 2024.





Valeurs associées EUROPACORP Euronext Paris +3.53%