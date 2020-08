Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EuropaCorp : nomination d'un nouveau directeur général Cercle Finance • 10/08/2020 à 07:32









(CercleFinance.com) - EuropaCorp indique que son conseil d'administration a procédé à l'unanimité à la nomination d'Axel Duroux au poste de directeur général. Il rejoindra le groupe à compter du 1er septembre et sa nomination comme administrateur sera proposée à la prochaine AG. Le conseil d'administration a également décidé à l'unanimité de dissocier les fonctions de président et de directeur général, Luc Besson assurant uniquement la présidence non exécutive du conseil, afin de se concentrer désormais sur les activités artistiques du groupe. Depuis 2017, Axel Duroux était senior partner et responsable du bureau de Paris de Brunswick Group. Auparavant, il a été vice-président exécutif de Publicis Group, responsable des marchés émergents et à forte croissance de 2014 à 2017.

