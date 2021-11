Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EuropaCorp : la cotation transférée sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'action EuropaCorp chute de plus de 5% mardi à la mi-journée, alors que le titre du studio de production de films et de séries va être transféré d'Euronext Paris vers Euronext Growth Paris. A 12h15, l'action cédait près de 5,5%. EuropaCorp explique que ce transfert doit lui permettre d'être cotée sur un marché 'plus approprié à sa taille' et offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME. Le transfert va lui permettre, en particulier, de simplifier les obligations administratives imposées à la société et de réduire les coûts liés à sa cotation. La radiation des actions de la société sur Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris interviendront jeudi matin.

