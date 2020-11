EuropaCorp : fin à une action de concert

(CercleFinance.com) - Les sociétés Lambert Capital BV et Front Line et Luc Besson ont déclaré à l'AMF avoir franchi de concert en baisse, le 16 novembre, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote d'EuropaCorp et ne plus détenir de concert aucune action de cette société.

Leurs participations individuelles dans le groupe cinématographique et audiovisuel s'établissent désormais à 12,77% du capital et des droits de vote pour Front Line et à 0,22% du capital et des droits de vote pour Lambert Capital BV.

Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion, entre Front Line, Luc Besson et Lambert Capital BV, d'un accord mettant notamment fin à l'action de concert entre eux et prévoyant le transfert par Lambert Capital, au profit de Front Line, de 2.660.288 actions EuropaCorp.