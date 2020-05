Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EuropaCorp : décalage calendaire de la levée de fonds Cercle Finance • 15/05/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - Le studio de production de films et séries EuropaCorp annonce que les délais de mise en oeuvre de l'augmentation de capital d'environ 193 millions d'euros votée par son assemblée générale, le 28 avril dernier, sont impactés par l'état d'urgence sanitaire. La société communiquera dès qu'elle le pourra un nouveau calendrier indicatif, précisant que 'le décalage calendaire ne remet aucunement en cause les conditions de l'augmentation de capital communiquées le 15 avril dernier et approuvées par l'assemblée générale'.

Valeurs associées EUROPACORP Euronext Paris 0.00%