EUROPACORP connaîtra un exercice 2019/2020 déficitaire

(AOF) - Au premier semestre, clos fin septembre, EuropCorp a essuyé une perte nette, part du groupe, de 22,7 millions d'euros contre une perte de 88,9 millions d'euros, un an plus tôt. Le premier semestre de l'exercice précédent qui avait été marqué par des dépréciations exceptionnelles pour 80,7 millions d'euros, portant notamment sur l'outil de distribution de films aux Etats-Unis. La marge opérationnelle consolidée s'établit à 13,2 millions d'euros (soit un taux de marge opérationnelle de 32%), contre 9,4 millions d'euros (soit 12% du chiffre d'affaires), un an auparavant.

" Cette marge bénéficiaire s'explique principalement par un niveau de marge élevé sur l'exploitation du catalogue ", a expliqué le producteur et distributeur d'oeuvres cinématographiques et de séries télévisuelles.

Le chiffre d'affaires a été divisé par deux à 40,7 millions d'euros.

Les cash-flows générés par l'exploitation sur le semestre s'établissent à 10,8 millions d'euros contre 35,6 millions d'euros au cours du premier semestre de l'exercice précédent. Cette baisse est notamment liée à une concentration des encaissements des recettes Salles sur le premier mois du 2nd semestre 2019/2020 et à un nombre limité de films sortis en France et/ou livrés à l'international au cours du 1er semestre de l'exercice 2019/2020.

Compte tenu des opérations de restructuration en cours, il n'y a eu quasiment aucun investissement au cours de la période.

Au 30 septembre 2019, la dette nette s'élève à 164 millions d'euros contre 221 millions d'euros, un an auparavant. Cette baisse de l'endettement net par rapport au 1er semestre 2018/2019 est notamment liée au remboursement de dettes de production.

S'agissant de ses perspectives, la société indique qu'elle procédera, en temps utiles, à une information du marché sur l'issue des discussions avec ses créanciers et la procédure de sauvegarde en cours.

Compte tenu, notamment, de la perte constatée sur le premier semestre, EuropaCorp connaîtra un exercice 2019/2020 déficitaire.