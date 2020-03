Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EuropaCorp : approbation du projet de plan de sauvegarde Cercle Finance • 02/03/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Le studio de production audiovisuelle EuropaCorp annonce l'approbation unanime du projet de plan de sauvegarde par les comités de créanciers ainsi que le soutien de Front Line et de Luc Besson à son projet de restructuration. Les résolutions nécessaires à sa mise en oeuvre seront soumises au vote des actionnaires de la société réunis en assemblée générale des actionnaires, laquelle sera convoquée dans les prochaines semaines. La mise en oeuvre du projet reste également soumise à certaines conditions suspensives. EuropaCorp a obtenu, dans le cadre de la procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce de Bobigny, l'extension de sa période d'observation jusqu'au 13 mai 2020.

