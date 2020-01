Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : volume des transactions au mois de décembre 2019 Cercle Finance • 08/01/2020 à 18:27









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé le volume de ses transactions pour Décembre 2019.Les volumes d'échanges moyens quotidiens s'élevait à 8 351 millions d'euros sur ses marchés au comptant, en baisse de -3,6% par rapport à décembre 2018 et en hausse de + 1,5% par rapport au mois précédent. L'opérateur boursier paneuropéen note aussi que l'activité sur le front des fonds indiciels ETF a connu une baisse de 21% en rythme annuel, enregistrant un volume quotidien moyen de 208 millions d'euros. En décembre 2019, le volume quotidien moyen global sur dérivés a atteint 618 023 contrats, en baisse de -11,6% par rapport à décembre 2018 et en hausse de + 13,5% par rapport au mois précédent.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -27.33% EURONEXT Euronext Paris +1.41%