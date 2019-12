Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : volume de ses transactions pour novembre Cercle Finance • 06/12/2019 à 08:02









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé le volume de ses transactions pour novembre 2019. Depuis juillet 20191, les chiffres ci-dessous couvrent l'ensemble de l'activité d'Oslo Børs, y compris Fish Pool en dérivés sur produits de base et produits dérivés OTC. Euronext fait état de volumes d'échanges moyens quotidiens de 8 231 millions d'euros sur ses marchés au comptant au mois de novembre 2019, en recul de 2,2% en comparaison avec la même période de l'année précédente. L'opérateur boursier paneuropéen note aussi que l'activité sur le front des fonds indiciels ETF a connu une baisse de 19% en rythme annuel, enregistrant un volume quotidien moyen de 193 millions d'euros. Le volume quotidien moyen traité sur l'ensemble des dérivés s'est tassé de 8,4% d'une année sur l'autre, à 544 685 contrats journaliers.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -22.10% EURONEXT Euronext Paris +0.58%